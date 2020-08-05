«Телевизор без антенны»: Жириновский о положении Фургала в СИЗО 

В июле, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство, этапирован в Москву, заключен под стражу и помещен в «Лефортово».

«Я с первых дней направил письмо (с запросом на посещение Фургала в СИЗО. — Прим. ред.). Не пускают!» — сообщил Жириновский сегодня.

Он рассказал, что « Либерально-демократическая партия России » (ЛДПР), лидером которой он является, направляет Фургалу, члену партии, посылки и деньги, а 22 августа проведет мероприятия, в ходе которых потребует улучшения положения Фургала.

«Телевизор сперва дали без антенны, потом антенну дали, но там ничего же не показывают. Был бы интернет — он мог бы (телеканал. — Прим. ред.) "Дождь" смотреть. Радио ему тоже могли бы дать», — отметил Жириновский.

Также он сообщил, что в ходе мероприятий 22 августа ЛДПР потребует, чтобы суд над Фургалом состоялся в Хабаровске.