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Захарова после взрыва в Бейруте выразила надежду, что мир не потеряет равновесия 

ТАСС 1 час назад
Захарова прокомментировала взрыв в Бейруте
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник выразила глубокое сожаление в связи с жертвами и пострадавшими при взрыве в порту Бейрута. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"От кадров из Бейрута замирает сердце. А еще от того, что количество точек на Земле, где не от стихийных бедствий, а от рук человека рушится жизнь, стремительно растет. Лишь бы мир не потерял равновесия", — сказала она.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Бейрут
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