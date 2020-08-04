Фоменко покинул пост председателя Партии роста

Будем стараться, чтобы партия прирастала новыми, яркими лидерами общественного мнения, успешными бизнесменами, готовыми генерировать новые идеи, брать на себя ответственность и открыто выступать против произвола власти. Наша задача — пройти в Госдуму в 2021 году, — заявил управленец.