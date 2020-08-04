В России заявление Лукашенко сочли объявлением войны 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские и боится потерять Белоруссию, потому что кроме нее не имеет других по-настоящему близких союзников.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия — друг Китая, Запад стал проявлять к ней все более предметный интерес, а Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и ведет последовательную и предсказуемую внешнюю политику.

«Лукашенко нам войну обьявил, я правильно понимаю?» — пошутил Геркус.

В свою очередь, пользователи твиттера в комментариях к этому посту пошутили, например, о том, что «не объявил, а провозгласил, не нам, а вам, и не Лукашенко, а Кикнадзе»; что у батьки агония; что в случае войны белорусы будут закидывать россиян картошкой и креветками.