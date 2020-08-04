Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко пообещал не красть ничьи голоса на выборах в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Лукашенко: В Белоруссию забросили новый отряд ЧВК
Фото: Daily Storm
Никто не собирается красть ничьи голоса в ходе президентских выборов в Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту.
«Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас не упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда», — сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».
Лукашенко во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.
Видео дня. Что известно о новом избраннике Светланы Бондарчук
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тихановская высказалась о задержании россиян в Минске Тихановская высказалась о задержании россиян в Минске Дегтярев представил нового замглавы правительства Хабаровского края по социальным вопросам Дегтярев представил нового замглавы правительства Хабаровского края по социальным вопросам США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
00:18
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
01:15
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
Происшествия Криминал
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
00:22
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
00:40
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
Армия Войска
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
01:50
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
Армия
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
02:51
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
Общество
Украинцы нашли «убийцу Арматы»
05:16
Украинцы нашли «убийцу Арматы»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение