Белоруссия организует военные сборы на границе с Россией 

В Белоруссии объявили мобилизацию людей, прошедших военную службу в ВС республики. Повестки направляют жителям приграничной с Россией Витебской области. Кроме того, сообщается, что Белоруссия уже третий день стягивает к границе с РФ военную технику. По мнению эксперта, таким образом Минск шантажирует Москву в преддверии президентских выборов.

В Витебской области Белоруссии, расположенной на границе с Россией, с 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщило минобороны Белоруссии. По данным Telegram-канала Wargonzo военкора Семена Пегова, военкоматы направляют повестки мужчинам до 35 лет, которые ранее проходили службу в рядах ВС Белоруссии. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа — на следующий день после голосования на выборах президента страны.

Источники в белорусских силовых структурах сообщили проекту Семена Пегова , что призывников собираются отправить на 25-дневные сборы предположительно в те части, где они ранее проходили службу.

Тем временем на западе страны — в Могилевской и Витебской областях — в специальных закрытых лагерях уже несколько месяцев проходят сборы националистов-радикалов,

писал Wargonzo еще в начале лета со ссылкой на источники в белорусских силовых структурах. Именно в этой части страны проживает наиболее пророссийски настроенная часть белорусского населения. Как пишет Пегов, тренировки радикалов проходят под контролем инструкторов из Польши и Прибалтики.

Он сравнил эту ситуацию с тем, что происходило на Украине в 2013 году: за несколько месяцев до госпереворота в феврале 2014 года в отдельных областях страны тренировался будущий «Правый Сектор» (организация запрещена в России). Он обратил внимание, что тогда Служба безопасности Украины (СБУ) также игнорировала это, как сейчас Минск.

По информации «Новой газеты», помимо мобилизации, белорусские военные также разворачивают дополнительные войска на границе с Россией. Издание опубликовало короткое видео, на котором видно, как колонна военных грузовиков и бронетехники движется к российским рубежам.

Это связано с опасениями Минска по поводу возможной угрозы со стороны России: якобы Москва может воспользоваться нестабильностью в стране в преддверии президентских выборов и осуществить «украинский сценарий оккупации» части территорий.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал «Газете.Ru», что белорусские войска подтягиваются к границе с Россией уже третий день.

«Получается, [президент Белоруссии Александр] Лукашенко вступает в выборы на волне войны с Россией. Он не говорит, что это война, но намекает на это», — уверен эксперт.

Сейчас Лукашенко заявляет, что российская сторона поменяла братские отношения с Минском на партнерские. По его словам, российская сторона сделала это «напрасно». В то же время он подчеркнул, что, несмотря на это, Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии. Глава государства также заверил, что смена власти в России или в Белоруссии не повлияет на союзнические отношения, которые он назвал «непреодолимым фактором».

«Фраза о союзнических отношениях ритуальная, связанная с тем, что без экономической и ресурсной поддержки белорусская экономика не вытянет. Своим выступлением Лукашенко делает очень большой реверанс части белорусского электората, который обеспокоен тем, что Лукашенко разрушил союзные отношения. Эти люди прекрасно понимают значимость российского рынка и российских ресурсов для выживания этой республики», — объяснил Андрей Суздальцев.

По его словам, эти заявления Лукашенко нужны для того, чтобы он мог войти на выборы победителем России. Суздальцев назвал это шантажом. Он отметил, что таким образом Белоруссия грозит России войной и тем, что выставит РФ агрессором и захватчиком.

Отношения между двумя государствами обострились после того, как на минувшей неделе Белоруссия арестовала 33 россиян — якобы наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Россиян задержали в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» около Минска. Еще одного гражданина РФ задержали в Гомельской области.

Как писали белорусские СМИ, основанием для проверки послужило «нехарактерное поведение» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков.

Правоохранительные органы Белоруссии допускают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК». По мнению Минска, их главная цель «дестабилизация обстановки» во время президентских выборов.

Президент Александр Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях» и поручил начальнику Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерию Вакульчику обратиться в Москву за разъяснениями.

По мнению Андрея Суздальцева, в сложившейся ситуации с угрозой к началу войны не обошлось без третьих лиц.

«Подается все так, что Россия, естественно, победит. И все это выльется в контрибуции со стороны России: ресурсы, деньги, все остальное. Лукашенко рассчитывает на западную поддержку. Это такой украинский вариант 2014 года. Все это повторяется. Почему он это делает? Есть мнение, что он получил очень серьезные гарантии от Запада. Это действует по принципу: Москва никуда не денется, все простит и будет дальше поставлять топливо, нефть, газ и т.д», — подчеркнул доцент НИУ ВШЭ.

Незадолго до инцидента с задержанными россиянами Лукашенко заявил, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Он напомнил, что американским властям пришлось в некоторых штатах вывести на улицу армию.