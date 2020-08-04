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Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства 

РИА Новости и ещё 7 46 минут назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что Евгений Никонов из департамента здравоохранения Москвы займет в правительстве Хабаровского края должность зампреда по социальным вопросам.

"На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение. Евгений Леонидович работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы", — сообщил он в Instagram.

Дегтярев отметил, что Никонов — "грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин". Он закончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву.
Должность зампреда по социальным вопросам с июля 2019 года занимает Юрий Минаев. Официальной информации о его увольнении не публиковалось.
С момента своего прихода в регион Дегтярев уже назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и кабмина региона Александра Никитина, который ранее руководил аппаратом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Назначен и министр финансов края — им стал Валентин Костюшин, который ранее был заместителем главы этого ведомства.
Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Александр Никитин , СИЗО "Лефортово" , Госдума , Москва , Хабаровский Край
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