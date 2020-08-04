"На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение. Евгений Леонидович работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы", — сообщил он в Instagram.