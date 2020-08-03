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Памфилова назвала особенности избирательной системы в РФ 

News.ru и ещё 1 20 минут назад
Памфилова назвала особенности избирательной системы в РФ
Фото: cikrf.ru
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что российскую избирательную систему отличает открытость новым веяниям и умение работать на опережение.

Интерактивность, эффективность, максимальная прозрачность процесса голосования, умение работать на опережение — это, без ложной скромности, то, что отличает избирательную систему России от многих, — отметила Глава Центральной избирательной комиссии во время диалога с участниками форума «Территория смыслов».

Памфилова, сравнивая избирательную систему России с другими, подчеркнула, что она ушла намного вперёд. А ЦИК РФ следит за тенденциями и «работает на опережение», передаёт РИА Новости.
Ранее Памфилова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Ответа от главы государства не последовало.
В единый день голосования 13 сентября текущего года в России состоятся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Другое , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , РИА Новости
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