Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия выразила протест Польше из-за осквернения памятника Рокоссовскому 

RT на русском и ещё 1 47 минут назад
Россия выразила протест Польше
Фото: © РВИО
Российское посольство направило польским властям официальные письма в связи с осквернением в Польше памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства Владимира Александрова.

«Официальные письма с протестом против акта вандализма в отношении памятника Константину Рокоссовскому были направлены в министерство культуры и национального наследия Польши и в МИД республики», — заявил он.

Ранее на западе Польши вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского, позднее она была найдена обезглавленной.
МИД России выразил возмущение после акта вандализма по отношению к памятнику.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
RT на русском: последние новости
МИД России указал на безосновательность задержания россиян в Белоруссии МИД России указал на безосновательность задержания россиян в Белоруссии МИД России отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД России отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине Сенаторы США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Политика , Константин Рокоссовский , Владимир Александров , МИД , Минкультуры , ИТАР-ТАСС , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Видео
Горящий российский T-72 попал на видео
00:43
Горящий российский T-72 попал на видео
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
01:39
Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе и попал на видео
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
00:10
Происходящее на границе России и Абхазии показали на видео
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
01:17
Российский дачник выстрелил в соседа и попал на видео
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
01:30
Десантники подрались с росгвардейцами и попали на видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
В России растет преступность среди мигрантов
00:50
В России растет преступность среди мигрантов
Происшествия Социология
Три главные ошибки Лукашенко
00:17
Три главные ошибки Лукашенко
В мире Статьи
В соборе Святой Софии в Турции развернули флаг «Талибана»
03:27
В соборе Святой Софии в Турции развернули флаг «Талибана»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение