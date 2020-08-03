Россия выразила протест Польше

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«Официальные письма с протестом против акта вандализма в отношении памятника Константину Рокоссовскому были направлены в министерство культуры и национального наследия Польши и в МИД республики», — заявил он.

Ранее на западе Польши вандалы похитили с мемориального кладбища в Легнице скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского, позднее она была найдена обезглавленной.

МИД России выразил возмущение после акта вандализма по отношению к памятнику.