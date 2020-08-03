МИД РФ раскритиковал Минск за задержание россиян

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Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершённый под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — указывается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии.

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.

По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.