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МИД России указал на безосновательность задержания россиян в Белоруссии 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
МИД РФ раскритиковал Минск за задержание россиян
Фото: РИА Новости
В российском МИД указали послу Белоруссии в России Владимиру Семашко на безосновательность задержания россиян на белорусской территории.
Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершённый под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — указывается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии.
29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.
По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.
В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Семашко , Александр Лукашенко , МИД
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