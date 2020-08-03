Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

Президент России Владимир Путин включил заместителя председателя Совета безопасности РФ в число лиц, которым выдаются дипломатические паспорта для пересечения границы страны. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Пост зампреда Совбеза России, созданный в 2020 году, занимает бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Указ главы государства предусматривает выдачу дипломатического паспорта также супруге (супругу) зампреда Совбеза РФ.