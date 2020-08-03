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Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта зампреду СБ РФ и его супруге 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин включил заместителя председателя Совета безопасности РФ в число лиц, которым выдаются дипломатические паспорта для пересечения границы страны. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Пост зампреда Совбеза России, созданный в 2020 году, занимает бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Указ главы государства предусматривает выдачу дипломатического паспорта также супруге (супругу) зампреда Совбеза РФ.
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Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Правительство РФ
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