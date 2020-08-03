Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется 

Польша превращается в военную опору США на востоке Европы, заявил сенатор Алексей Пушков , комментирую сообщение о решении Вашингтона направить в Польшу дополнительно 1 тыс. американских солдат.

«Этого следовало ожидать. Польшу превращают в военную опору США на востоке Европы, естественно, против России. Таков был замысел еще Збигнева Бжезинского и он реализуется. Польская элита, одержимая антиросийскими комплексами, несомненно, ликует», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Не удивлюсь, если вслед за военнослужащими в Польшу из той же Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы. Об этом уже говорила посол США в Варшаве Мосбахер. Ее тогда дезавуировали в США — мол, она ошиблась и вообще плохо понимает, что говорит. Варшава заявила, что таких планов нет. Но очень вероятно, что как раз она и выдала — по недомыслию или как раз напротив — с умыслом, в качестве первого, пробного шара, будущий сценарий развития событий: убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости», — предположил он.

«Другое дело, наколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе. Польская элита потешит свои амбиции, но безопасность Польши, которой и так никто не угрожает, это не укрепит, а напротив, серьезно подорвет», — заключил сенатор.

Напомним, Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.

Как заявлял зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин , переброска военных США к границам России ведет к нестабильности вблизи российских границ.