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Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 45 минут назад
Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется
Фото: РИА Новости
Польша превращается в военную опору США на востоке Европы, заявил сенатор Алексей Пушков, комментирую сообщение о решении Вашингтона направить в Польшу дополнительно 1 тыс. американских солдат.

«Этого следовало ожидать. Польшу превращают в военную опору США на востоке Европы, естественно, против России. Таков был замысел еще Збигнева Бжезинского и он реализуется. Польская элита, одержимая антиросийскими комплексами, несомненно, ликует», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Не удивлюсь, если вслед за военнослужащими в Польшу из той же Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы. Об этом уже говорила посол США в Варшаве Мосбахер. Ее тогда дезавуировали в США — мол, она ошиблась и вообще плохо понимает, что говорит. Варшава заявила, что таких планов нет. Но очень вероятно, что как раз она и выдала — по недомыслию или как раз напротив — с умыслом, в качестве первого, пробного шара, будущий сценарий развития событий: убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости», — предположил он.
«Другое дело, наколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе. Польская элита потешит свои амбиции, но безопасность Польши, которой и так никто не угрожает, это не укрепит, а напротив, серьезно подорвет», — заключил сенатор.

Напомним, Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.
Как заявлял зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, переброска военных США к границам России ведет к нестабильности вблизи российских границ.
Между тем США выводят из Германии 11,9 тыс. военных. Минобороны страны намерено как можно скорее передислоцировать военнослужащих в Европе.
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Комментарии
Политика , Збигнев Бжезинский , Юрий Швыткин , Алексей Пушков , Министерство обороны , Госдума , Польша , США
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