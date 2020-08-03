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Медведев рассказал о разгуле преступности в США во время пандемии 

РИА Новости и ещё 4 48 минут назад
Медведев рассказал о разгуле преступности в США
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о преступности в период пандемии, заявил, что России необходимо сделать все, чтобы не повторить американский сценарий и сохранить стабильность.

"Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности. Ну такой наиболее явный пример этому — Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остается кране нестабильной. Нам, безусловно, нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию", — сказал Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".

"Это, конечно, не повод для злорадства. Естественно, трудно и в Соединенных Штатах Америки с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании. Но вот нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере, она и дальше сохранялась", — добавил Медведев.

В ряде городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
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Комментарии
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Совет безопасности РФ , США
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