Консул РФ: задержанные в Белоруссии россияне приехали в Минск как транзитные пассажиры 

Консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные под Минском россияне приехали в Белоруссию как транзитные пассажиры. Конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. В составе группы дипломатов Плетнев общался с задержанными лично.
— Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд: 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе.
— Чем объясняются нестыковки в показаниях россиян, на что указывают представители Следственного комитета Белоруссии? Это сейчас самая распространенная белорусская трактовка событий. Что там не так?
— Безусловно, в данной ситуации необходимо учитывать, что планирование такого сложного маршрута по перелету на другой континент, особенно в текущих мировых условиях, является крайне сложной задачей, в которой огромное количество переменных. Также нужно понимать, что людям, которые оказались неожиданно для себя в очень сложном положении, в следственном изоляторе, под подозрением в правонарушении по уголовным статьям, в такой ситуации очень сложно оперативно сориентироваться и понять, что отвечать, и уж тем более, как отвечать, чтобы у следователей не возникало никаких подозрений и сомнений в их словах.
В какую именно страну Латинской Америки из Минска через Стамбул планировали отправиться задержанные, консул не уточнил. Накануне военный журналист и автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на сослуживцев задержанных россиян заявил, что конкретно эта группа должна была отправиться в Венесуэлу.
Семен Пегов журналист, автор телеграм-канала WarGonzo«Первая версия была — они летят в одну из африканских стран, Судан, потому что при них найдены были суданские фунты и суданские мобильные карточки, если я не ошибаюсь. Это было показано на оперативном видео КГБ Белоруссии. Потом мы работали с источниками, искали других ребят, которые в этой организации состояли и которые тоже ездили в командировки. Выяснилось, что на самом деле эта организация — будем ее обтекаемо называть ЧВК, потому что это условное название, сейчас очень модное — занималась охранными услугами, он охраняли объекты в странах, где неспокойная ситуация. В первую очередь, речь шла о Судане и Венесуэле. Это была их основная специализация. И конкретно та группа, которая была задержана, собиралась лететь из Стамбула в Венесуэлу и охранять объекты, связанные с нефтяной промышленностью. По данным непосредственно моих источников и сослуживцев ребят, это уже не один и не два человека, уже достаточно большое количество человек подтвердило, что это был их основной пункт назначения».
В 2019 году некоторые СМИ сообщали, что наемники из российских ЧВК были привлечены для охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Послы России и Венесуэлы тогда эти сообщения опровергали.