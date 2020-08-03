Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вымышленный депутат Наливкин «задержал» Дегтярева и «заменил» его 

Lenta.ru 46 минут назад
Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин, иронизирующий над региональными политиками и чиновниками, в новом видео «задержал» временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и «заменил» его на этом посту. Ролик опубликован на YouTube-канале BARAKuda.
На видео три человека в камуфляжной форме задерживают мужчину в костюме с пакетом на голове, которым по сюжету оказался врио региона. Закадровый голос объяснил, что Дегтярев подозревается в отмывании денег через сеть банных комплексов и саун в Самарской области в 2003-2004 годах. Операцией руководил лично Наливкин, заметили авторы ролика.
Отмечается, что Дегтярева могут передать в Москву в обмен на бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств.

«На период следственных действий в отсутствие Фургала роль врио губернатора возьмет на себя сам Виталий Наливкин», — говорится в видео.

Виталий Наливкин — собирательный образ российских региональных политиков, главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.
В июне вышло пародийное видео о коррупции в МВД, из-за чего актера Андрея Неретина, исполняющего роль депутата, задержали по подозрению в неуважении к власти и признали виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте. В результате Неретина арестовали на пять суток. Сам артист утверждает, что не ругался публично.
Последние новости
Польша оштрафовала Россию за «Северный поток-2» Польша оштрафовала Россию за «Северный поток-2» Россиянам запретили анонимно пополнять проездные и электронные кошельки Россиянам запретили анонимно пополнять проездные и электронные кошельки В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии 14
Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , МВД , Уссурийск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Видео
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
00:22
Разлив фекалий из канализации в городе РФ попал на видео
Происшествия
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
02:43
ФСБ накрыла крупную подпольную сеть торговли оружием
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
00:27
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
Происшествия В мире
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение