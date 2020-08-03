На видео три человека в камуфляжной форме задерживают мужчину в костюме с пакетом на голове, которым по сюжету оказался врио региона. Закадровый голос объяснил, что Дегтярев подозревается в отмывании денег через сеть банных комплексов и саун в Самарской области в 2003-2004 годах. Операцией руководил лично Наливкин, заметили авторы ролика.

Отмечается, что Дегтярева могут передать в Москву в обмен на бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , обвиненного в организации убийств.

«На период следственных действий в отсутствие Фургала роль врио губернатора возьмет на себя сам Виталий Наливкин», — говорится в видео.

Виталий Наливкин — собирательный образ российских региональных политиков, главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.