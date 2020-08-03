Стали известны места отпусков Жириновского и Зюганова 

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, где российские политики собираются провести свои отпуска. Все, опрошенные изданием деятели, намерены отдохнуть в пределах России.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует «вырваться на недельку» на родину в Орловскую область. Там политик традиционно собирается встретиться с друзьями, а также помочь родственникам со сбором меда.
«Поеду, поздороваюсь — помогу своим пчелам», — отметил коммунист.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский для отдыха уже выбрал пансионат «Айвазовское» в Крыму, где намерен большую часть времени посвятить рыбалке.
«Услышать шум моря, ухи скушать прямо на берегу», — поделился планами политик.
Там же в Крыму проведет свой отпуск депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская. На малой родине экс-прокурор собирается загорать на пляжах, купаться в море, а также проводить побольше времени с родственниками.
«Когда сидишь с родителями во дворе в беседке, пьешь домашнее вино. И наслаждаешься разговором с родными», — рассказала Поклонская.
Еще один парламентарий Виталий Милонов начало отпуска планирует провести в лесах Кемеровской области за сбором грибов и ягод. Депутат также планирует съездить с семьей в Чечню к другу.
«Давно мечтал добраться до Грозного», — пояснил Милонов.
Как выяснили журналисты, премьер-министр России Михаил Мишустин в этом году в отпуск не собирается, поскольку весной на 20 дней был вынужден уйти на больничный из-за заражения коронавирусом. О планах на отдых президента России Владимира Путина журналистам пока ничего не известно.