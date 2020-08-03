Первым замглавы СК назначен Эдуард Кабурнеев 

Все новости на карте

Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича первым заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации указе.

Также генерал-майор юстиции Ущаповского Николая Владимировича был назначен указом заместителем председателя СК РФ.

Ранее Кабурнеев руководил следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан.

На новой должности он сменил Игоря Краснова , который был назначен генпрокурором РФ.

Кабурнеев с 9 марта 2017 года возглавлял Главное следственное управление СК России, 22 апреля 2020 года он был назначен замглавы СК, курируя работы ГСУ СК России и Главного следственного управления по расследованию особо важных дел.