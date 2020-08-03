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Первым замглавы СК назначен Эдуард Кабурнеев 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Первым замглавы СК назначен Эдуард Кабурнеев
Фото: sledcom.ru
Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева первым заместителем главы Следственного комитета РФ.

Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича первым заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации указе.

Также генерал-майор юстиции Ущаповского Николая Владимировича был назначен указом заместителем председателя СК РФ.
Ранее Кабурнеев руководил следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан.
На новой должности он сменил Игоря Краснова, который был назначен генпрокурором РФ.
Кабурнеев с 9 марта 2017 года возглавлял Главное следственное управление СК России, 22 апреля 2020 года он был назначен замглавы СК, курируя работы ГСУ СК России и Главного следственного управления по расследованию особо важных дел.
Как писал NEWS.ru, бывший начальник ГУ МВД по столице Анатолий Якунин назначен на пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России.
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Политика , Игорь Краснов , Эдуард Кабурнеев , Анатолий Якунин , Владимир Путин , СКР , МВД , ФСИН
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