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Федеральные политики признались, где проведут отпуск в пандемию 

Ura.Ru 29 минут назад
Федеральные политики признались, где проведут отпуск
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Во время карантина из-за коронавируса политики не смогут покинуть страну, а потому придумывают, чем занять себя в отпуск. Депутаты Госдумы и члены правительства рассказали «Комсомольской правде» о том, где и как проведут свое свободное время.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов свой короткий отпуск планирует провести на родине — в Орловской области. «Поеду, поздороваюсь — помогу своим пчелам, они сейчас мед носят. Ах, как там гречиха цветет, липа, хорошие медоносы! Ну и родственников навещу», — рассказал о планах на отпуск главный коммунист страны.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается к морю. По его словам, он устал от «корыт»-бассейнов на дачных участках. Он планирует вылететь самолетом до Ейска, а затем колесить по побережью. «А потом в пансионат „Айвазовское“ в Крым. Услышать шум моря, ухи скушать прямо на берегу — ведро, рыбка такая белая, и лучок там, и зелень, все, что надо», — мечтает об отдыхе Жириновский.
Коллега Жириновского и Зюганова по Госдуме, депутат Наталья Поклонская даже не раздумывала о месте отдыха. «На крымских пляжах буду загорать и купаться в море. Меня в бейсболке, в очках, с хвостиком на голове мало кто узнает», — считает депутат. В ее планах на отпуск -поплавать с дельфинами и разговоры с родными в беседке во дворе родительского дома. Депутат Госдумы Виталий Милонов собрался ехать в Чечню на шашлыки и по грибы в «медвежьи леса» в Кузбасс. «Там есть леса, где проще встретить медведя, чем человека», — пояснил парламентарий.
Премьер Михаил Мишустин отказался от отпуска. Остаток лета он проведет на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков. Ранее Мишустин заявил, что члены правительства работают иногда круглосуточно. «Всему свое время», — отметил он.
Пойдет ли в отпуск этим летом российский президент Владимир Путин, неизвестно. На днях его пресс-секретарь сообщил, что пока планы у главы государства на «краткосрочные и среднесрочные рабочие перспективы насыщенные». Он также отметил, что Владимир Путин всегда остается на связи. В Кремле напомнили, что Путин может взять два-три дня, чтобы провести время на природе в Сибири или на Урале.
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Комментарии 4
Политика , Геннадий Зюганов , Владимир Жириновский , Михаил Мишустин , Наталья Поклонская , Виталий Милонов , Владимир Путин , Госдума , КПРФ , ЛДПР , Комсомольская правда , Орловская Область
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