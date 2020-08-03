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Сенатор призвал Чехию признать ответственность за ухудшение отношений 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Чехию призвали к ответу за ухудшение отношений с Россией
Фото: РИА Новости
Итоги переговоров Москвы и Праги будут зависеть от степени готовности признания властями Чехии своей доли ответственности за ухудшение отношений с Россией, сказал РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Итогом предстоящих консультаций РФ и Чехии о нормализации отношений между странами могут стать встречи глав МИД и президентов, сообщил в интервью РИА Новости глава международного отдела Канцелярии президента республики Рудольф Йиндрак, которому правительство поручило вести консультации с чешской стороны.

"Предвосхищать итоги консультаций совершенно точно преждевременно. Их содержание будет, на мой взгляд, определяться степенью готовности чешских властей признать свою долю ответственности за происшедшее", — сказал сенатор.

По его мнению, Прага также должна предоставить "как минимум разъяснения причин, а как максимум — гарантии того, что ничего подобного впредь не произойдёт".
Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
В том же месяце чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Комментарии
Политика , Борис Немцов , Милош Земан , Иван Конев , Владимир Путин , Константин Косачев , МИД , Совет Федерации , СКР , РИА Новости , Москва , Прага , Чехия
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