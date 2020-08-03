Чехию призвали к ответу за ухудшение отношений с Россией

Итогом предстоящих консультаций РФ и Чехии о нормализации отношений между странами могут стать встречи глав МИД и президентов, сообщил в интервью РИА Новости глава международного отдела Канцелярии президента республики Рудольф Йиндрак, которому правительство поручило вести консультации с чешской стороны.

"Предвосхищать итоги консультаций совершенно точно преждевременно. Их содержание будет, на мой взгляд, определяться степенью готовности чешских властей признать свою долю ответственности за происшедшее", — сказал сенатор.

По его мнению, Прага также должна предоставить "как минимум разъяснения причин, а как максимум — гарантии того, что ничего подобного впредь не произойдёт".

Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу . По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.

МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.

В том же месяце чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова . В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.