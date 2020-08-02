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«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания ВДВ.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной "крылатой пехоты", именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку», — говорится в поздравлении главы государства.

Путин выразил особую признательность и благодарность десантникам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.
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Политика , Владимир Путин
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