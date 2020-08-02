Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной "крылатой пехоты", именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку», — говорится в поздравлении главы государства.