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Дегтярёв после осмотра строек уволит руководство краевого стройкомплекса 

News.ru и ещё 1 21 минуту назад
Дегтярев меняет руководство краевого стройкомплекса
Фото: News.ru
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после визита на местные стройки принял решение о смене кадров в руководстве краевого стройкомплекса. Глава региона был сильно расстроен, увидев проблемные стройки в Николаевском районе.
В частности, у Дегтярёва возникли вопросы по недостроенному жилому дому по улице Орлова с квартирами для сирот и погорельцев. В доме нарушены нормы строительства потолков, из-за чего стройка остановлена Ростехнадзором, пишет РИА Новости.
Также глава региона побывал на строительстве корпуса ЦРБ, на возведение которого предусмотрено 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги выделены в рамках программы поддержки центров экономического роста. Корпус заморожен из-за ошибок в проектировании — строители не учли затраты на вынос сетей и сейсмоизоляцию, из-за чего срок сдачи объекта перенесён на конец следующего года.

Судя по всему, это системная проблема. Поэтому будут кадровые изменения в руководстве строительным комплексом края, — заявил Дегтярёв по итогам поездка.

Врио губернатора также намерен встретиться с подрядчиками для «откровенного разговора». Также глава региона в ходе поездки встретился с местными депутатами и главами поселений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уже многие заметили, что Михаил Дегтярёв в Хабаровске постоянно позиционирует себя не как верного последователя Владимира Вольфовича и одну из надежд ЛДПР, а как прямого назначенца Владимира Путина. В этой связи утверждают, что в заявлениях врио губернатора нет ни грамма самохвальства и самозванства.
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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Владимир Путин , Ростехнадзор , ЛДПР , РИА Новости , Хабаровский Край
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