Дегтярев меняет руководство краевого стройкомплекса

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после визита на местные стройки принял решение о смене кадров в руководстве краевого стройкомплекса. Глава региона был сильно расстроен, увидев проблемные стройки в Николаевском районе.

В частности, у Дегтярёва возникли вопросы по недостроенному жилому дому по улице Орлова с квартирами для сирот и погорельцев. В доме нарушены нормы строительства потолков, из-за чего стройка остановлена Ростехнадзором , пишет РИА Новости.

Также глава региона побывал на строительстве корпуса ЦРБ, на возведение которого предусмотрено 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги выделены в рамках программы поддержки центров экономического роста. Корпус заморожен из-за ошибок в проектировании — строители не учли затраты на вынос сетей и сейсмоизоляцию, из-за чего срок сдачи объекта перенесён на конец следующего года.

Судя по всему, это системная проблема. Поэтому будут кадровые изменения в руководстве строительным комплексом края, — заявил Дегтярёв по итогам поездка.

Врио губернатора также намерен встретиться с подрядчиками для «откровенного разговора». Также глава региона в ходе поездки встретился с местными депутатами и главами поселений.