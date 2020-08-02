Европа подталкивает Россию к холодной войне

Стремление к военному превосходству в Европой может привести к возвращению эпохи холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко . Таким образом дипломат прокомментировал подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный 45 лет назад.

Грушко отметил, что политика Европы, которая в данный момент не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ , контрпродуктивна и ведет к подрыву европейской безопасности.

«Военного превосходства они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности», — подчеркнул дипломат, его слова приводит ТАСС.

Грушко считает, что стремление к военному превосходству имеет крайне опасную тенденцию, в том числе и для самой Европы.

«Они носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя «прифронтовыми» и через 45 лет после подписания Хельсинского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска», — пояснил замглавы МИД РФ.

Грушко добавил, что такое положение дел свидетельствует о кризисной ситуации в сфере европейской безопасности.