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В МИД РФ считают, что Европа подталкивает Россию к холодной войне 

Ura.Ru и ещё 7 35 минут назад
Европа подталкивает Россию к холодной войне
Фото: РИА Новости
Стремление к военному превосходству в Европой может привести к возвращению эпохи холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Таким образом дипломат прокомментировал подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный 45 лет назад.
Грушко отметил, что политика Европы, которая в данный момент не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна и ведет к подрыву европейской безопасности.

«Военного превосходства они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности», — подчеркнул дипломат, его слова приводит ТАСС.

Грушко считает, что стремление к военному превосходству имеет крайне опасную тенденцию, в том числе и для самой Европы.

«Они носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя «прифронтовыми» и через 45 лет после подписания Хельсинского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска», — пояснил замглавы МИД РФ.

Грушко добавил, что такое положение дел свидетельствует о кризисной ситуации в сфере европейской безопасности.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что потенциал совместного развития России и Европы в настоящее время не реализуется из-за политики ряда западных стран, которые отказались от идей экс-президента Франции Шарля де Голля. По словам Лаврова, Европа сейчас переживает кризис доверия, а по-настоящему единое европространство так и не было построено.
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Политика , Александр Грушко , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
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