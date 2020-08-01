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Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост» 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко, говоря о задержанных под Минском россиянах, заявил, что в республику якобы планировалось перебросить группу из нескольких сотен человек.

«Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Белоруссию. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — цитирует главу государства БелТА.

Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами
Лукашенко отметил, какие бы мероприятия в Белоруссии не проводились с участием российских военных, бывших или действующих, ведомства двух стран всегда взаимодействуют.

«У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Белоруссии. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — добавил он.

Также Лукашенко призвал украинских силовиков действовать аккуратно в случае с российскими гражданами.
В четверг посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».
Следственный комитет Белоруссии назвал билеты в Стамбул попыткой подготовить себе алиби.
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Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Александр Лукашенко , СКР , Минск
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