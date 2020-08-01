Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию

После личного депутатского приема граждан в Феодосии Натальи Поклонской появилось желание на несколько дней приехать туда с группой спецназа по наведению порядка, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом депутат Госдуарственной Думы рассказала подписчикам в Instagram. По словам Натальи Поклонской, Феодосия является жемчужиной Крыма — с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой.

Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки… «а также неприкосновенность известного всему Крыму „застройщика“ — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, „лицензия“ на продолжение жульничества. „Пролетает“, как торпеда, мимо глаз правосудия», — недоумевает Поклонская.