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Поклонская хочет ввести спецназ в Крым 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию
Фото: globallookpress.com
После личного депутатского приема граждан в Феодосии у Натальи Поклонской появилось желание на несколько дней приехать туда с группой спецназа по наведению порядка, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом депутат Госдуарственной Думы рассказала подписчикам в Instagram. По словам Натальи Поклонской, Феодосия является жемчужиной Крыма — с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой.
Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки… «а также неприкосновенность известного всему Крыму „застройщика“ — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, „лицензия“ на продолжение жульничества. „Пролетает“, как торпеда, мимо глаз правосудия», — недоумевает Поклонская.

«По поводу сложившейся ситуации и своих предложениях обязательно сообщу главе Республики Крым Сергею Аксёнову», — подчеркнула Наталья Поклонская.

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Политика , Другое , Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , Госдума , РИА "Дейта" , Республика Крым , Феодосия
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