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Нарышкин сообщил об оценке Европы задержания российских граждан в Белоруссии 

Аргументы Недели и ещё 4 55 минут назад
В РФ рассказали о реакции Европы на задержание Минском россиян
Фото: Аргументы Недели
Правительственные круги в европейских странах, политические элиты в Европе квалифицируют задержание российских граждан в Белоруссии как срежиссированную акцию. Такое заявление в субботу глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Руководитель СВР сообщил, что его служба следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания россиян в Белоруссии и за оценочной реакцией политических элит других стран.

"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", — сказал Нарышкин.

Он выразил надежду, что инцидент с задержанием граждан России в Белоруссии будет исчерпан и преодолен.

"Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", — подчеркнул глава СВР.

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Политика , Сергей Нарышкин
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