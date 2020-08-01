В РФ рассказали о реакции Европы на задержание Минском россиян

Сергей Нарышкин. Правительственные круги в европейских странах, политические элиты в Европе квалифицируют задержание российских граждан в Белоруссии как срежиссированную акцию. Такое заявление в субботу глава Службы внешней разведки (СВР) РФ

Руководитель СВР сообщил, что его служба следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания россиян в Белоруссии и за оценочной реакцией политических элит других стран.

"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", — сказал Нарышкин.

Он выразил надежду, что инцидент с задержанием граждан России в Белоруссии будет исчерпан и преодолен.