В РФ рассказали о реакции Европы на задержание Минском россиян

Правительственные круги в европейских странах, политические элиты в Европе квалифицируют задержание российских граждан в Белоруссии как срежиссированную акцию. Такое заявление в субботу глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Руководитель СВР сообщил, что его служба следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания россиян в Белоруссии и за оценочной реакцией политических элит других стран.
"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", — сказал Нарышкин.
Он выразил надежду, что инцидент с задержанием граждан России в Белоруссии будет исчерпан и преодолен.
"Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", — подчеркнул глава СВР.