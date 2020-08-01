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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и взять пример с Крыма 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Жириновский призвал Лукашенко взять пример с Крыма
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться… Александр Григорьевич, оторвитесь вы… и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", — сказал Жириновский на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы.

Лидер ЛДПР также отметил, что "самый лучший вариант" — это возвращение Белоруссии "к родным берегам" по примеру Крыма.
Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. Действующий глава государства баллотируется на шестой срок.
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Политика , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР , Республика Крым
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