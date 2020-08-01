Жириновский призвал Лукашенко взять пример с Крыма

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться… Александр Григорьевич, оторвитесь вы… и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", — сказал Жириновский на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы.