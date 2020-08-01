Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарышкин: в Европе задержание россиян в Белоруссии считают срежиссированной акцией 

ТАСС и ещё 1 55 минут назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительственные круги в Европе квалифицируют задержание россиян в Белоруссии как срежисссированную акцию. Об этом заявил в субботу журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление", — сказал он, отметив, что его служба по роду своих задач занимается отслеживанием зарубежной реакции на подобные события.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
ТАСС: последние новости
Москва призвала Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций Москва призвала Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций Украина завершила обмен евробондов с погашением в 2021 и 2022 годах Украина завершила обмен евробондов с погашением в 2021 и 2022 годах Путин подписал закон о запрете ветеранам ФСБ разглашать профессиональную тайну Путин подписал закон о запрете ветеранам ФСБ разглашать профессиональную тайну
Политика , В мире , СНГ , Социология , Сергей Нарышкин , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
Россиянам открыли доступ в еще одну страну
России и США предрекли войну из-за Арктики
России и США предрекли войну из-за Арктики
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
Названа причина смерти российского чиновника с семьей
Россиянам назвали сроки начала вакцинации от коронавируса
Россиянам назвали сроки начала вакцинации от коронавируса
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
Армения обвинила Турцию в конфликте с Азербайджаном
01:06
Армения обвинила Турцию в конфликте с Азербайджаном
В мире
«Людей задержали, чтобы шантажировать Россию»
01:06
«Людей задержали, чтобы шантажировать Россию»
Политика В мире
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
00:28
«Стандартная „лукашенковская“ провокация»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение