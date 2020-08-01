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Консул: версия Минска о сговоре россиян с Тихановским и Статкевичем ложна 

News.ru 1 час назад
Консул РФ заявил о лжи Минска
Фото: kompasprod/vk.com
Заявления властей Белоруссии о сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией, считает консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв.

В частности, хотелось бы отметить, что [в постановлении] указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что на наш взгляд является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Александр Агафонов, глава следственной группы, расследующей дело задержанных в Белоруссии бойцов российской ЧВК Вагнера, рассказал о допросе граждан РФ. По его словам, показания россиян не совпали с их алиби.
О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.
В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российскому консулу посетить бойцов ЧВК Вагнера, которых задержали под Минском.
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