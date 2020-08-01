«Людей задержали, чтобы шантажировать Россию»

Политики, политологи и наемные военные специалисты дали прогноз о развитии событий с задержанными в Минске россиянами.

Он считает, что в аресте россиян просматривается тенденциозность действий минских властей. Плетнев назвал позицию о сговоре задержанных россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем недействительной и надуманной, пишет Газета.ru.

На этой неделе в санатории под Минском и на юге Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона назвала бойцами ЧВК Вагнера, прибывших якобы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами президента. Глава республики Александр Лукашенко считает произошедшее чрезвычайным происшествием.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что россияне, которые сейчас дают показания белорусским спецслужбам, подозреваются в причастности к уголовным делам против оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича и являются участниками частной военной компании (ЧВК).

«В связи с деятельностью Тихановского заведено два уголовных дела: организация массовых беспорядков и попытка дестабилизации в стране в предвыборный период. Они в статусе подозреваемых по двум уголовным статьям, связанным с деятельностью Тихановского, Статкевича», — пояснил собеседник НСН.

Руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН подтвердил ранее появлявшуюся информацию о том, что Белоруссия стала перевалочным пунктом военных специалистов в условиях пандемии. Об этом же накануне заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев , назвавший задержанных россиян сотрудниками охранного предприятия, направлявшимися в Стамбул.

«Белоруссия сейчас — это такой хаб в условиях закрытых границ. Она была местом, откуда люди могли вылетать в другие страны. У Белоруссии был в этом свой экономический интерес. Этих людей они задержали, чтобы использовать в политических целях. Чтобы шантажировать, чтобы получить какие-то преференции от России», — предположил Криницын.

По мнению политолога Алексея Дзерманта, Белоруссия может выдать задержанных россиян, у которых якобы есть и украинское гражданство, Киеву. Нахождение ЧВК на территории Белоруссии в Минске считают недружественным со стороны России.

«Острый вопрос, чье гражданство окажется приоритетнее, российское или украинское. На мой взгляд, выдавать этих людей Украине нельзя, это сильно обострит отношения с Москвой. Это будет серьезный эксцесс», — подчеркнул Дзермант.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН высказал собственное отношение к событиям в Белоруссии и обратился в связи с арестом россиян к президенту республики.

«Люди были без оружия, без формы, ничего не делали. Самое подозрительное, что они сделали в Белоруссии — не пили алкоголь. Действительно очень странные русские, надо возбуждать уголовное дело. А если честно, Александр Григорьевич, да что ж вы, картошки объелись что ли», — сказал Милонов.