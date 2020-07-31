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Путин запретил ФСБ распространять о себе информацию 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Путин запретил ФСБ распространять о себе информацию
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), в том числе бывшим, запрещается разглашать информацию о службе, составляющую профессиональную тайну. Документ в пятницу, 31 июля, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, к такой информации относятся данные, не являющиеся государственной или иной охраняемой законом тайной, разглашение которых может тем не менее «создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и (или) нанести ущерб их репутации».
Информационные материалы, подготовленные вне рамок исполнения служебных обязанностей, но предназначенные для опубликования, тоже будут проверяться. Размещать их в открытом доступе можно будет лишь после экспертной оценки и заключения органов ФСБ.
Закон вносит изменения в статью 7 действующего закона о ФСБ. Сейчас в ней нет понятия профессиональная тайна, однако определено, что сведения о действующих и бывших работниках ФСБ и лицах, оказывающих им содействие, могут передаваться кому бы то ни было только в случаях, предусмотренных федеральными законами или по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
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Комментарии 2
Политика , Владимир Путин , ФСБ
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