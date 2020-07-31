Умер экс-мэр Калининграда

«Юрий Алексеевич (Савенко) умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжелом состоянии», — сообщил агентству депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.

В начале января Савенко получил обширную травму головы после падения и впал в кому. В течение месяца он находился в одной из больниц Калининграда, а затем был переведен на лечение в Москву. Состояние бывшего градоначальника оценивалась как тяжелое.

Как сообщал «Рамблер», Юрий Савенко занимал должность мэра Калининграда в 1998-2007 годах, в 2007-2011 годах был депутатом Госдумы от Калининградской области.

Юрия Савенко похоронят в Калининграде.