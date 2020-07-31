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Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко 

Вероника Полынина и ещё 10 26 минут назад
Умер экс-мэр Калининграда
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве в возрасте 59 лет, передает РИА «Новости».

«Юрий Алексеевич (Савенко) умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжелом состоянии», — сообщил агентству депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.

В начале января Савенко получил обширную травму головы после падения и впал в кому. В течение месяца он находился в одной из больниц Калининграда, а затем был переведен на лечение в Москву. Состояние бывшего градоначальника оценивалась как тяжелое.
Как сообщал «Рамблер», Юрий Савенко занимал должность мэра Калининграда в 1998-2007 годах, в 2007-2011 годах был депутатом Госдумы от Калининградской области.
Юрия Савенко похоронят в Калининграде.
Политика , Юрий Савенко , Александр Ярошук , Госдума , РИА Новости , Калининград
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