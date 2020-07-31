Умер экс-мэр Калининграда

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Москве в возрасте 59 лет умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко . Об этом сообщил депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.

«Юрий Алексеевич Савенко умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что в январе Савенко госпитализировали из-за травмы головы. В феврале в состоянии комы его транспортировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Савенко был мэром Калининграда с 1998 по 2007 годы.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 74 лет бывшего кандидата в президенты США Хермана Кейна.