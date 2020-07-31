Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался бывший мэр Калининграда Савенко 

RT на русском и ещё 7 37 минут назад
Умер экс-мэр Калининграда
Фото: РИА Новости
В Москве в возрасте 59 лет умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко. Об этом сообщил депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.

«Юрий Алексеевич Савенко умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что в январе Савенко госпитализировали из-за травмы головы. В феврале в состоянии комы его транспортировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.
Савенко был мэром Калининграда с 1998 по 2007 годы.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 74 лет бывшего кандидата в президенты США Хермана Кейна.
RT на русском: последние новости
Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском СК Белоруссии разрешил консулу России посетить задержанных россиян СК Белоруссии разрешил консулу России посетить задержанных россиян МИД России отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД России отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Политика , Юрий Савенко , РИА Новости , Калининград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
Соседи подглядели за Заворотнюк и раскрыли подробности
США спасет только невыносимая провокация?
США спасет только невыносимая провокация?
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9…
Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9…
Видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение