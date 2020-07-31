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Путин и члены СБ РФ рассчитывают на освобождение задержанных в Минске россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России рассчитывают на освобождение задержанных ранее в Минске россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова.
По его словам, в ходе совещания российского лидера с Совбезом в пятницу, 31 июля, состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием граждан РФ в Белоруссии.

"Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Минск
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