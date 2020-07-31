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«Самый авторитетный политик в мире»: Кадыров о Путине 

Павел Тиунов 26 минут назад
«Самый авторитетный политик в мире»
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров выслушал новость о присвоении ему звания генерал-майора Росгвардии по стойке смирно, сообщает Telegram-канал «Подъём». Об этом политик заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
Радостную новость Кадырову, по его словам, сообщил по телефону президент России Владимир Путин. Глава государства сначала поинтересовался, сидит ли его собеседник. Руководитель Чечни ответил, что всегда стоит «по стойке смирно», когда общается президентом. Путин отметил, что для его звонка есть существенный повод — присвоение Кадырову звания генерал-майора.
При этом глава республики изумился отношением к себе "самого авторитетного политика в мире". Он также добавил, что после случившегося попросит Запад, чтобы в отношении него было введено «больше санкций».
Как сообщал «Рабмблер», о присуждении звания генерал-майора Рамзан Кадыров впервые сообщил на своей странице «ВКонтакте». Глава Чечни отметил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию, за что поблагодарил «дорогого брата» руководителя Национальной гвардии РФ Виктора Золотова.
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Политика , Рамзан Кадыров , Виктор Золотов , Владимир Путин , Росгвардия , МВД , Чеченская Республика
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