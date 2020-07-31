«Самый авторитетный политик в мире»

Радостную новость Кадырову, по его словам, сообщил по телефону президент России Владимир Путин . Глава государства сначала поинтересовался, сидит ли его собеседник. Руководитель Чечни ответил, что всегда стоит «по стойке смирно», когда общается президентом. Путин отметил, что для его звонка есть существенный повод — присвоение Кадырову звания генерал-майора.

При этом глава республики изумился отношением к себе "самого авторитетного политика в мире". Он также добавил, что после случившегося попросит Запад, чтобы в отношении него было введено «больше санкций».