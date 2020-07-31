Решится ли Лукашенко выдать задержанных россиян Украине?

— Если она передаст еще и самих задержанных Украине, то это будет ход уже не из разряда шантажа, а из разряда предательства по отношению к Союзному государству, частью которого является Россия, поскольку помимо украинского гражданства они имеют российское, а, как сказал представитель Кремля, «мы не признаем их украинского гражданства». Если Лукашенко пойдет на этот шаг, то, наверное, он все-таки заслужит какого-то резкого осуждения со стороны Москвы, хотя до сих пор она ему спускала с рук всякие его шалости.
— Пока это выглядит как переговорная позиция и повышение ставок в игре, которую он затеял, в том числе с Москвой, накануне своих выборов. Но если за этим последуют действия, то, конечно, это будет совершенно иное качество ситуации. Так это выглядит как обычный лукашенковский шантаж по отношению к Москве, что, мол, если будете плохо себя вести по отношению ко мне, то я сделаю то и то. До конца нельзя исключать того, что он не передаст Украине задержанных двойным гражданством России и Украины.
— К сожалению, мы загнали себя сами в ловушку с Лукашенко. Мы так долго ему все прощали и так долго его поддерживали, что у нас нет запасного варианта в Белоруссии. И все запасные варианты по отношению к России по стратегическим вопросам гораздо хуже. Поэтому наша традиционная ставка на диктатора, на правителя, если он проявляет какую-то лояльность, в данном случае обернулась против нас, поскольку непонятно, куда он пойдет дальше. Сегодня он сдает наших граждан враждебному нам государству, каковым является Украина, а завтра он попросит убрать станцию РЛС в Барановичах или отдаст ее солдатам НАТО, как говорится в шутках подобного рода.
«Да, Киев ставит этот вопрос, но белорусские власти делают вид, что этого не замечают. И тут Александр Лукашенко, я думаю, попал в деликатную ситуацию. С одной стороны, мы видим, что после 2014 года он старается поддерживать осторожную позицию и не ссориться с Киевом, и это ему удается. Но с другой стороны, по моему мнению, вряд ли он пойдет на такой шаг, как выдача этих людей Украине. Мне кажется, это было бы слишком серьезным вызовом Москве, и вряд ли Лукашенко отважится на такой шаг. Белорусские независимые аналитики склоняются к мнению, что в итоге Александр Лукашенко постарается эту историю спустить на тормозах. Вполне вероятно, что она нужна только для предвыборных целей и чтобы оправдать усиленные меры безопасности. А потом, опять же, чтобы не сжигать мосты в отношениях с Москвой, возможно, белорусское руководство даст отмашку, промурыжив, подержав за решеткой, этих людей отпустить восвояси. Потому что пока, несмотря на пропагандистскую истерию мы не видим каких-то реальных, весомых доказательств, в чем виноваты эти люди».