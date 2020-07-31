Решится ли Лукашенко выдать задержанных россиян Украине?

«Да, Киев ставит этот вопрос, но белорусские власти делают вид, что этого не замечают. И тут Александр Лукашенко, я думаю, попал в деликатную ситуацию. С одной стороны, мы видим, что после 2014 года он старается поддерживать осторожную позицию и не ссориться с Киевом, и это ему удается. Но с другой стороны, по моему мнению, вряд ли он пойдет на такой шаг, как выдача этих людей Украине. Мне кажется, это было бы слишком серьезным вызовом Москве, и вряд ли Лукашенко отважится на такой шаг. Белорусские независимые аналитики склоняются к мнению, что в итоге Александр Лукашенко постарается эту историю спустить на тормозах. Вполне вероятно, что она нужна только для предвыборных целей и чтобы оправдать усиленные меры безопасности. А потом, опять же, чтобы не сжигать мосты в отношениях с Москвой, возможно, белорусское руководство даст отмашку, промурыжив, подержав за решеткой, этих людей отпустить восвояси. Потому что пока, несмотря на пропагандистскую истерию мы не видим каких-то реальных, весомых доказательств, в чем виноваты эти люди».