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Киев получил список задержанных под Минском россиян. Решится ли Лукашенко их выдать? 

BFM.RU 58 минут назад
Решится ли Лукашенко выдать задержанных россиян Украине?
Фото: Сергей Кравченко/ZUMA/TASS
России пока не представили обоснований задержания в Белоруссии более 30 человек. Минск считает их российскими наемниками, приехавшими в республику для подготовки беспорядков перед выборами. Москва называет подобные заявления инсинуациями
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе, сообщает МИД Украины. Ранее Киев заявлял, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Минске граждан России и Украины, поскольку, по утверждениям белорусской стороны, среди 33 задержанных есть 14 человек, которые воевали в Донбассе.
Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания россиян, заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Ранее они стали фигурантами уголовного дела о подготовке терактов. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что россияне задержаны в рамках расследования уголовного дела о приготовлении к массовым беспорядкам в Белоруссии перед президентскими выборами 9 августа.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пока собирает информацию о ситуации с задержанными россиянами. По ее словам, обоснованных и достаточных доказательств их вины нет.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что задержанные россияне планировали вылететь в Стамбул. МИД России заявил, что «одиозная трактовка» белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и потребовал доступа консульских сотрудников россиянам.
Что означает факт передачи Киеву списка россиян? Мнение политолога Георгия Бовта:

— Если она передаст еще и самих задержанных Украине, то это будет ход уже не из разряда шантажа, а из разряда предательства по отношению к Союзному государству, частью которого является Россия, поскольку помимо украинского гражданства они имеют российское, а, как сказал представитель Кремля, «мы не признаем их украинского гражданства». Если Лукашенко пойдет на этот шаг, то, наверное, он все-таки заслужит какого-то резкого осуждения со стороны Москвы, хотя до сих пор она ему спускала с рук всякие его шалости.

— Эта передача списка может привести к каким-то конкретным действиям, последствиям?

— Пока это выглядит как переговорная позиция и повышение ставок в игре, которую он затеял, в том числе с Москвой, накануне своих выборов. Но если за этим последуют действия, то, конечно, это будет совершенно иное качество ситуации. Так это выглядит как обычный лукашенковский шантаж по отношению к Москве, что, мол, если будете плохо себя вести по отношению ко мне, то я сделаю то и то. До конца нельзя исключать того, что он не передаст Украине задержанных двойным гражданством России и Украины.

— В глобальном смысле что тогда будет, если это все-таки произойдет?

— К сожалению, мы загнали себя сами в ловушку с Лукашенко. Мы так долго ему все прощали и так долго его поддерживали, что у нас нет запасного варианта в Белоруссии. И все запасные варианты по отношению к России по стратегическим вопросам гораздо хуже. Поэтому наша традиционная ставка на диктатора, на правителя, если он проявляет какую-то лояльность, в данном случае обернулась против нас, поскольку непонятно, куда он пойдет дальше. Сегодня он сдает наших граждан враждебному нам государству, каковым является Украина, а завтра он попросит убрать станцию РЛС в Барановичах или отдаст ее солдатам НАТО, как говорится в шутках подобного рода.

О том, выдаст ли Минск задержанных россиян Киеву, рассуждает политический обозреватель информационной компании «Белапан» Александр Класковский:

«Да, Киев ставит этот вопрос, но белорусские власти делают вид, что этого не замечают. И тут Александр Лукашенко, я думаю, попал в деликатную ситуацию. С одной стороны, мы видим, что после 2014 года он старается поддерживать осторожную позицию и не ссориться с Киевом, и это ему удается. Но с другой стороны, по моему мнению, вряд ли он пойдет на такой шаг, как выдача этих людей Украине. Мне кажется, это было бы слишком серьезным вызовом Москве, и вряд ли Лукашенко отважится на такой шаг. Белорусские независимые аналитики склоняются к мнению, что в итоге Александр Лукашенко постарается эту историю спустить на тормозах. Вполне вероятно, что она нужна только для предвыборных целей и чтобы оправдать усиленные меры безопасности. А потом, опять же, чтобы не сжигать мосты в отношениях с Москвой, возможно, белорусское руководство даст отмашку, промурыжив, подержав за решеткой, этих людей отпустить восвояси. Потому что пока, несмотря на пропагандистскую истерию мы не видим каких-то реальных, весомых доказательств, в чем виноваты эти люди».

В парке «Дружба народов» в Минске накануне состоялась акция в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитников, на митинг пришли более 63 тысяч человек. МВД республики свои данные не сообщало. Акция проходила при усиленных мерах безопасности. В зоне проведения были проблемы со связью и интернетом.
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Политика , СНГ , Статьи , Дмитрий Мезенцев , Георгий Бовт , Александр Класковский , Татьяна Москалькова , Александр Лукашенко , МИД , СКР , МВД , НАТО , Киев , Минск , Москва , Стамбул
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