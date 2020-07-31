«Уставший человек»: Якубович высказался о Путине 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Якубовичу исполнилось 75 лет. По этому случаю RTVI взял у него интервью. В ходе него журналист рассказал, что трижды видел Путина очно. Тогда глава государства отвечал вопросы в течение трех-четырех часов.

«Он великолепно отвечал на любой вопрос. Не понимаю, откуда у него такая экспертиза. В то же время осознаю, что передо мной очень уставший человек», — заявил Якубович.

Также он высказал мнение, что Путин в одиночку решает все вопросы в России, и признался, что от этого ему становится тревожно.

Кроме того, журналист признался, что некоторые пресс-конференции президента разозлили его, потому что решением вопроса граждан оказывалось увольнение очередного губернатора, мэра или возбуждение уголовного дела на всех, кто мог решить вопрос, но не решил.