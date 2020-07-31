Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.

Документом определяется, что решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Решение может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.

В документе также оговаривается, что длительность проведения выборов не может превышать трех дней.