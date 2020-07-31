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Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах 

Rambler News Service и ещё 7 51 минуту назад
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Фото: РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.
Документом определяется, что решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.
Решение может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.
В документе также оговаривается, что длительность проведения выборов не может превышать трех дней.
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Политика , Госдума , Совет Федерации
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