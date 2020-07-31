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Дегтярев «попросится» на прием к Путину 

Артём Кульша 10 минут назад
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросится на прием к президенту России Владимиру Путину во второй половине августа. Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал сам.
9 июля, как сообщал «Рамблер», на тот момент губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство. 20 июля Путин отправил его в отставку и назначил Дегтярева, на тот момент депутата Государственной думы, врио губернатора Хабаровского края.
Сегодня Дегтярев напомнил, что ранее договорился с президентом через месяц после назначения записаться к нему на прием и доложить об обстановке и состоянии дел в регионе и озвучить свои предложения по его развитию.

«Месяц у нас истекает 20 августа. В этих числах буду проситься на прием к президенту», — сообщил врио губернатора.

Он добавил, что Путин решит, в каком формате пройдет встреча — онлайн или офлайн в Москве. Также Дегтярев упомянул, что в ходе нее планирует пожаловаться главе государства на проблемы со строительством дамбы на реке Силинке в Комсомольске-на-Амуре и предложить присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести», ужесточить контроль за расходованием средств федерального бюджета и навести порядок в сфере поставок в отдаленные территории топлива и северного завоза.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Госдума , Хабаровский Край
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