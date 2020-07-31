Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дегтярев намерен «проситься» на прием к Путину 

РИА Новости 3 часа назад
Дегтярев намерен «проситься» на прием к Путину
Фото: ТАСС
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев "будет проситься" на прием к президенту России Владимиру Путину с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае в 20-х числах августа.

"Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края. Как вы видите, месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на прием к президенту", — сказал Дегтярев.

По его словам, поедет ли он для этого в Москву или будет докладывать в дистанционном режиме, зависит от решения президента.
Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после отрешения от должности губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Последние новости
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову "Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м "Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Комментарии 9
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соперница Лукашенко собрала многотысячный митинг
Соперница Лукашенко собрала многотысячный митинг
Россиян ждет «красный» август
Россиян ждет «красный» август
Ефремов меняет показания
Ефремов меняет показания
«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир
«Расставаться легко»: ведущая «России 1» провела последний эфир
Видео
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение