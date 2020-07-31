Россиянином можно будет стать и без анализов 

Упрощённая процедура получения гражданства для пожилых людей, которых родственники хотят перевезти в Россию из стран СНГ, позволит обеспечить их необходимым набором государственных услуг и гарантий. В том числе даст возможность получать пенсию, медицинскую помощь и социальные услуги, на которые сегодня невозможно рассчитывать, не пройдя сложные и продолжительные этапы собирания различных справок и документов. Такой проект закона зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко планирует внести в Госдуму 31 июля.

В длинной очереди за гражданством

Сегодня Наталье Костенко поступает множество обращений от избирателей, чьи пожилые родственники, живущие за границей, вынуждены проходить продолжительные и нелёгкие процедуры, чтобы получить российское гражданство. Речь, прежде всего, идёт о соотечественниках из стран СНГ.

«Сами процедуры нелёгкие, но иной раз они усложняются — в процессе оформления гражданства теряются документы, и пожилым людям приходится их заново восстанавливать. А это не только справки собрать, но и пройти медкомиссию, причём неоднократно», — уточнила Наталья Костенко. Она добавила, что, к примеру, в Краснодарском крае медкомиссию можно пройти только в одном месте — в самом Краснодаре. Поэтому, например, сочинцам, которым по 75-90 лет, проходится много часов добираться поездом или автотранспортом, чтобы получить документ о надлежащем состоянии их здоровья. В силу возраста для них это порой просто не под силу, признала депутат.

Но даже если все преграды по дороге к медучреждению преодолены, это только начало пути к гражданству. Тут все серьёзно — пройти терапевта, фтизиатра, дерматовенеролога, психиатра-нарколога, сдать кровь на ВИЧ-инфекцию, сифилис, клинический анализ, а мочу — на наличие психотропных веществ, общий анализ и так далее.

После этого полученную справку о здоровье нужно приложить к ранее собранному пакету документов и подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание, которое рассматривается миграционными органами не один месяц. В этот период престарелый человек не может получать по месту жительства ни пенсии, ни рассчитывать на помощь медиков и социальных служб. А в таком возрасте это жизненно необходимые вещи, напомнила депутат.

Но и на этом мытарства не заканчивается. Оформить вид на жительство пожилые родственники могут, лишь прожив до трёх лет в России. И снова претендент на гражданство должен собрать необходимые документы, заново пройти медицинское обследование, уточнила замглавы комитета. И только после получения вида на жительство и длительного проживания в РФ он может рассчитывать на российский паспорт.

Закон о гражданстве нужно расширить

Выход из такой, казалось бы, патовой ситуации есть, уверена Костенко. Госдума уже расширила в апреле перечень лиц, которым гражданство дают по упрощённой схеме, минуя этапы разрешения на временное проживание и вида на жительство. Закон вступил в силу 24 июля, и к категории «льготников» он относит нетрудоспособных лиц, имеющих детей — граждан РФ, состоящих не менее трёх лет в браке с российским гражданином, проживающим на территории России, жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Новый законопроект предлагает дополнить Федеральный закон «О гражданстве РФ» пунктом, допускающим упрощённую процедуру и для лиц старше 75 лет. Ещё одна категория «льготников», которую предлагает ввести в закон депутат, — граждане, достигшие возраста 65 лет, признанные в установленном законом порядке инвалидами I, II или III группы. Они смогут сразу подавать документы на получение гражданства.