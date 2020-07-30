Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском 

РИА Новости 2 часа назад
Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
Фото: РИА Недвижимость
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Правительству РФ: в трехмесячный срок утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции", — говорится в распоряжении.

Также Путин поручил Минобороны России принять участие в разработке и реализации дорожной карты.
В четверг Путин провел совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался в городе еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.
Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Он обратился к Минобороны, МЧС, Росгвардии и другим ведомствам с просьбой оказать полное содействие в этой работе, а к Минфину — заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете.
Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года являлось производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. В 2017 году решением Арбитражного суда Иркутской области предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову "Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м "Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Росгвардия , Министерство обороны , МЧС , Правительство РФ , Минфин , Иркутская Область , Усолье-Сибирское
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина напугала поклонников своим видом
Гагарина напугала поклонников своим видом
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Мать-сообщница и стирка органов: что сделали с телом репера
Раскрыты подробности личной жизни расчлененного рэпера
Раскрыты подробности личной жизни расчлененного рэпера
Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9…
Студент из США ударил полицейского РФ и сел на 9…
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение