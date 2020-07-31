Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Козак заявил о выходе России из переговоров по Донбассу
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников. Об этом говорится в документе, поступившем в распоряжение газеты «Страна.ua».
Представитель Москвы заявил, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна, и назвал переговоры в таком формате «бессмысленными».
По его словам, недавнее соглашение о прекращении огня в Донбассе принималось без участия Франции и Германии, целиком основываясь на предложениях Москвы. Кроме того, Козак раскритиковал проект документа в рамках нормандской четверки, поскольку попытки наполнить его смыслом «не встречают никакого энтузиазма у других участников формата». «Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4. Эксперимент можно продолжить, но уже без России. Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — написал он.
Козак предложил ограничить работу помощников лидеров Украины, России, Германии и Франции исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. Согласование же вопросов, которыми сейчас занимаются советники, он предложил передать министрам иностранных дел нормандской четверки.
Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Он рассказал, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса.
Ранее в МИД самопровозглашенной ДНР заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня.
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле Раскрыты масштабы упадка ВМФ России Раскрыты масштабы упадка ВМФ России МИД России оценил задержание «российских боевиков» под Минском МИД России оценил задержание «российских боевиков» под Минском
Комментарии 36
Политика , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , МИД , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение