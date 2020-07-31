Козак заявил о выходе России из переговоров по Донбассу

Представитель Москвы заявил, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна, и назвал переговоры в таком формате «бессмысленными».

По его словам, недавнее соглашение о прекращении огня в Донбассе принималось без участия Франции Германии , целиком основываясь на предложениях Москвы. Кроме того, Козак раскритиковал проект документа в рамках нормандской четверки, поскольку попытки наполнить его смыслом «не встречают никакого энтузиазма у других участников формата». «Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4. Эксперимент можно продолжить, но уже без России. Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — написал он.

Козак предложил ограничить работу помощников лидеров Украины, России, Германии и Франции исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. Согласование же вопросов, которыми сейчас занимаются советники, он предложил передать министрам иностранных дел нормандской четверки.

Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Он рассказал, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса.

Ранее в МИД самопровозглашенной ДНР заявили о прорыве на контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Отмечается, что на заседании были достигнуты результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.