Пушков оценил идею Трампа о переносе выборов в США

«Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за Ковид-19, т.к. «всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США». Его оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем», — написал Пушков в своем Twitter.

Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за Ковид-19, т.к. «всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США». Его оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2020

Ранее президент США Дональд Трамп поставил вопрос о переносе выборов главы государства с ноября 2020 года на более поздний срок. Глава государства объяснил, что из-за ограничений, связанных с пандемией, и голосованием по почте результаты выборов окажутся самыми неточными в истории и в итоге будут «большим позором США».

До этого Трамп утверждал, что он проиграет на выборах только в случае голосования по почте. 59-е выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Сейчас некоторые штаты принимают законы и готовятся к возможному голосованию по почте. Причиной удаленного голосования называют пандемию коронавируса. Так, в штате Вашингтон голосование по почте стало единственной возможной формой волеизъявления на предстоящих выборах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,42 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 150 тыс. инфицированных. Это самые высокие показатели в мире.