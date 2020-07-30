Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков оценил размышления Трампа о «переносе» выборов президента США 

Rambler News Service и ещё 5 1 час назад
Пушков оценил идею Трампа о переносе выборов в США
Фото: РИА Новости
Оппоненты действующего президента США Дональда Трампа будут резко против, если тот действительно предложит перенести выборы главы государства, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за Ковид-19, т.к. «всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США». Его оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил вопрос о переносе выборов главы государства с ноября 2020 года на более поздний срок. Глава государства объяснил, что из-за ограничений, связанных с пандемией, и голосованием по почте результаты выборов окажутся самыми неточными в истории и в итоге будут «большим позором США».
До этого Трамп утверждал, что он проиграет на выборах только в случае голосования по почте. 59-е выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Сейчас некоторые штаты принимают законы и готовятся к возможному голосованию по почте. Причиной удаленного голосования называют пандемию коронавируса. Так, в штате Вашингтон голосование по почте стало единственной возможной формой волеизъявления на предстоящих выборах.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,42 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 150 тыс. инфицированных. Это самые высокие показатели в мире.
Rambler News Service: последние новости
Посол раскрыл цель визита в Белоруссию задержанных россиян Посол раскрыл цель визита в Белоруссию задержанных россиян Путин оценил ситуацию с экологией в Усолье-Сибирском Путин оценил ситуацию с экологией в Усолье-Сибирском Песков прокомментировал задержание россиян в Белоруссии Песков прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Комментарии
Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение