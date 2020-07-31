Задержанием россиян Лукашенко дал сигнал Западу 

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что история с задержанием в Минске россиян не поможет поднять рейтиг Александру Лукашенко. По мнению же политолога Владимира Жарихина, России пора «выстроить с Лукашенко какие-то границы».

По мнению Жарихина, весь этот шум белорусским властям нужен исключительно с точки зрения политики, а не безопасности государства.»Лукашенко избавился от кандидатов, которые могли бы соперничать с ним на поле сторонников охранения отношений с Россией и теперь считает, что надо прихватить голоса прозападно настроенных граждан. Также этим действием он хочет показать Западу перспективность возможных с ним отношений и исключить возможные санкции после того, как он поступил с Бабарико. В любом случае, на пользу отношениям с Россией все это не идет. Все-таки с Лукашенко надо выстраивать какие-то границы», — заключил он.

Ситуацию «МК» также прокомментировал кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев. Напомним, что сегодня утром секретарь белорусского Совбеза Андрей Равков встретился с претендентами на президентское кресло и сделал там ряд заявлений о «российских боевиках».

— До сих пор ни разу секретарь Совбеза Белоруссии не встречался с кандидатами в президенты. С другой стороны, Равков не сказал почти ничего нового по сравнению с тем, что накануне мы слышали по белорусскому телевидению, — говорит Дмитриев. — Исключением было заявление о том, что под Псковом и Невелем якобы готовятся группы, подобные той, что была задержана по Минском.

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