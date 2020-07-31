Путин поручил оптимизировать получение гражданства РФ

"Проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей ", — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства 30 июля с рабочей группой по подготовке поправок в конституции.