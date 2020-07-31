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Путин поручил оптимизировать процедуру подачи иностранцами заявлений на гражданство РФ 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Путин поручил оптимизировать получение гражданства РФ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству оптимизировать подачу иностранцами заявлений на российское гражданство, избавив их от необоснованных расходов на эту процедуру. Соответствующее поручение опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей ", — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства 30 июля с рабочей группой по подготовке поправок в конституции.

Согласно поручению, эти предложения должны быть проработаны кабмином совместно с администрацией Кремля в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Президенту РФ соответствующие предложения должны быть представлены до 1 октября, указано в документе.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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