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Пушков оценил требование первого президента Украины отдать Киеву 300 млрд долларов 

Аргументы Недели и ещё 21 23 минуты назад
«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку
Фото: globallookpress.com
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал требование первого президента Украины Леонида Кравчука заплатить его стране 300 млрд долларов.
Ранее Кравчук в беседе с журналистами заявил, что необходимо создать специальный фонд восстановления Донбасса, в который непременно должны вложиться Россия, США и Великобритания.
Такое требование экс-президент Украины объяснил подписанием Киевом Будапештского меморандума в прошлом и его отказом от ядерного оружия, которое якобы стоило около 300 млрд долларов.
Кравчук подчеркнул, что Россия "поможет" украинской стороне восстановить Донбасс.
Алексей Пушков в свою очередь заметил, что ни одна из перечисленных стран "денег не даст". Сенатор подчеркнул, что Киеву сперва следует вернуть Донбасс.

"Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса", — заключил он.

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Политика , Законопроекты , Партия Зеленского , Леонид Кравчук , Алексей Пушков , Совет Федерации , Киев
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