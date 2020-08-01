«300 млрд долларов»: Пушков ответил Кравчуку

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Ранее Кравчук в беседе с журналистами заявил, что необходимо создать специальный фонд восстановления Донбасса, в который непременно должны вложиться Россия, США и Великобритания.

Такое требование экс-президент Украины объяснил подписанием Киевом Будапештского меморандума в прошлом и его отказом от ядерного оружия, которое якобы стоило около 300 млрд долларов.

Кравчук подчеркнул, что Россия "поможет" украинской стороне восстановить Донбасс.

Алексей Пушков в свою очередь заметил, что ни одна из перечисленных стран "денег не даст". Сенатор подчеркнул, что Киеву сперва следует вернуть Донбасс.