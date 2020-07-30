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В Госдуме назвали iPhone шпионской техникой 

Lenta.ru 1 час назад
В Госдуме назвали iPhone шпионской техникой
Фото: Пресс-службы Госдумы РФ/ТАСС
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров назвал iPhone шпионской техникой, в которую американские власти поставили прослушивающие устройства для владельцев. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, в спецслужбах США смартфоны Apple запрещены, поскольку «там заложены функции и военного характера».

«Это в обычном iPhone, который в магазине продается. Что говорить про современную, очень сложную технику вот эту G, которую разработали в лабораториях Соединенных Штатов Америки под контролем военных», — утверждает депутат.

Ранее члены масонского братства поддержали прогресс в России во всех проявлениях и поприветствовали появление в стране сети 5G. По словам Великого мастера Великой ложи России Андрея Богданова, он «лично за 5G» и намерен использовать новую технологию. Он уточнил при этом, что не будет говорить за всю ложу: «Этот вопрос не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться, потому что он не касается масонства». Великий мастер добавил, что «люди винят масонов во всех бедах из-за недостатка знаний», хотя вся информация о них, по его словам, есть в открытом доступе.
28 июля стало известно, что компания «Мобильные ТелеСистемы», владеющая брендом МТС, первой в России получила лицензию на создание сети 5G почти во всех регионах России — 83 из 85 субъектов. Разрешение было выдано Роскомнадзором, оно действительно до 16 июля 2025 года.
В сети в связи с появлением 5G можно найти множество теорий заговора, некоторые из которых касаются коронавируса, чипирования и могущественных организаций вроде ЦРУ или масонской ложи. В мае 2020 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены видеозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе, авторы которых называют пандемию «спецоперацией» с целью создать вакцину и с ее помощью вживить людям чипы, а затем сократить население планеты.
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Комментарии 1
Политика , Гаджеты , Наука и техника , Евгений Федоров , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Госдума , МТС , ЦРУ , Радиостанция "Говорит Москва" , США
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