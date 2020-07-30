В Госдуме назвали iPhone шпионской техникой 

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров назвал iPhone шпионской техникой, в которую американские власти поставили прослушивающие устройства для владельцев. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в спецслужбах США смартфоны Apple запрещены, поскольку «там заложены функции и военного характера».

«Это в обычном iPhone, который в магазине продается. Что говорить про современную, очень сложную технику вот эту G, которую разработали в лабораториях Соединенных Штатов Америки под контролем военных», — утверждает депутат.

Ранее члены масонского братства поддержали прогресс в России во всех проявлениях и поприветствовали появление в стране сети 5G. По словам Великого мастера Великой ложи России Андрея Богданова, он «лично за 5G» и намерен использовать новую технологию. Он уточнил при этом, что не будет говорить за всю ложу: «Этот вопрос не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться, потому что он не касается масонства». Великий мастер добавил, что «люди винят масонов во всех бедах из-за недостатка знаний», хотя вся информация о них, по его словам, есть в открытом доступе.

28 июля стало известно, что компания «Мобильные ТелеСистемы» , владеющая брендом МТС, первой в России получила лицензию на создание сети 5G почти во всех регионах России — 83 из 85 субъектов. Разрешение было выдано Роскомнадзором , оно действительно до 16 июля 2025 года.