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Кремль оценил вывод американских войск из Германии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Кремль оценил вывод американских войск из Германии
Фото: ТАСС
Россия не собирается вмешиваться в отношения Вашингтона и Берлина, но Москва никогда не скрывала, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином. Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать. Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен «холодной войны», собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Позже президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России.
Напомним, 1 июля Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».
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Комментарии
Политика , Марк Эспер , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , РИА Новости , Германия , Москва , США
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