Песков пошутил о «непьющих белорусах» в России

На территории России есть много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, это не делает их нарушителями закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя то, что задержанные под Минском россияне были похоже одеты и не употребляли алкоголь.

Он отметил, что граждане России и Белоруссии свободно ездят друг к другу, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя не характерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось… Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — сказал Песков.

Он добавил, что поэтому Кремль и ждет информации о том, что совершили россияне, «что стало причиной для их задержания, почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии».

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.