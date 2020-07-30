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Песков сыронизировал о «непьющих белорусах» в похожей одежде на территории России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песков пошутил о «непьющих белорусах» в России
Фото: ТАСС
На территории России есть много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, это не делает их нарушителями закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя то, что задержанные под Минском россияне были похоже одеты и не употребляли алкоголь.
Он отметил, что граждане России и Белоруссии свободно ездят друг к другу, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя не характерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось… Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — сказал Песков.

Он добавил, что поэтому Кремль и ждет информации о том, что совершили россияне, «что стало причиной для их задержания, почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии».
Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.
Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.
Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.
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Комментарии 1
Политика , Захар Прилепин , Дмитрий Песков , МИД , РИА Новости , Минск
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