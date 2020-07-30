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Путин поручил восстановить эко-среду в Иркутской области 

ИА Regnum 1 час назад
Разрушенную эко-среду в городе Усолье-Сибирское Иркутской области необходимо восстановить. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании.
«Нужно определить порядок долгосрочной работы для того, чтобы восстановить разрушенную эко-среду», — сказал президент.
Также он поручил создать условия для экономического развития города Усолье-Сибирское.
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
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Политика , Экология , Владимир Путин , Иркутская Область , Усолье-Сибирское
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