Путин поручил восстановить эко-среду в Иркутской области 

Все новости на карте

Разрушенную эко-среду в городе Усолье-Сибирское Иркутской области необходимо восстановить. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании.

«Нужно определить порядок долгосрочной работы для того, чтобы восстановить разрушенную эко-среду», — сказал президент.

Также он поручил создать условия для экономического развития города Усолье-Сибирское.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.